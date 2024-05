Silent Hill Transmission annunciato da Konami, presto la data di uscita di Silent Hill 2 Remake?

L'annuncio è stato condiviso sui social anche dal team di Bloober Team, quindi possiamo dar praticamente per scontato che il remake di Silent Hill 2 sarà uno dei protagonisti dell'evento, con la speranza di vederlo in azione con un video gameplay e scoprire finalmente la data di uscita, attualmente fissata per un generico 2024 su PS5 e PC. Discorso simile anche per Silent Hill f, il nuovo gioco della serie ambientato in Giappone, visto che il post dell'evento è stato ricondiviso anche dagli autori di NeoBards Entertainment.

Cosa possiamo aspettarci?

Potrete seguire il Silent Hill Transmission sul canale YouTube ufficiale della serie, a questo indirizzo. L'orario stabilito da Konami purtroppo non è dei più comodi per i giocatori europei (seppur perfetto per il genere horror). Nel caso non riusciate a seguirlo in diretta , state pur certi che riporteremo sulle nostre pagine tutti gli annunci e i dettagli di ciò che verrà annunciato.

Konami afferma che durante l'evento riceveremo degli aggiornamenti sui giochi in sviluppo, come per l'appunto Silent Hill 2 e Silent Hill f, uno "sguardo approfondito" al nuovo film in produzione Return to Silent Hill e verrà presentato del nuovo merchandise.

Il precedente Silent Hill Transmission è andato in onda a ottobre del 2022 e ha svelato alcuni progetti di spessore, come il già menzionato rifacimento del secondo capitolo della serie, "f" e il nuovo film, nonché lo spinoff Silent Hill: Townfall realizzato da No Code Studios e la dimenticabile serie in streaming interattiva Silent Hill: Ascension.