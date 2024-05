Annunciata la data di uscita di Zenless Zone Zero su PS5, PC, iOS e Android

Confermando la data di uscita trapelata dall'App Store di Apple, Hoyoverse ha annunciato che Zenless Zone Zero sarà disponibile a partire dal 4 luglio su PS5, PC (Epic Games Store o tramite il client proprietario) e dispositivi mobile iOS e Android.

Per chi non lo concesse, si tratta di un action GDR free-to-play con ambientazione urban fantasy e caratterizzato da un gameplay maggiormente votato all'azione e dinamico rispetto a Genshin Impact, realizzato sempre da Hoyoverse, con la possibilità di usare in battaglia un party con più personaggi e passare da uno all'altro in qualsiasi momento. Nel gioco vestiamo i panni di un Proxy, persone che aiutano gli altri ad esplorare delle dimensioni alternative chiamate Hollow, infestate da mostri e i predoni, collaborando con le varie fazioni e gang che popolano New Eridu, la metropoli futuristica che fa da sfondo alle vicende del gioco.