Skull & Bones Limited Edition per PS5 e Xbox Series X è al prezzo minimo storico su Amazon

Quest'oggi, tramite Amazon Italia abbiamo modo di sfruttare una interessante offerta per Skull & Bones Limited Edition per PS5 e Xbox Series X . Il gioco di Ubisoft si trova ora in promozione a un prezzo del 33% più basso rispetto al prezzo più basso recente e del 50% più basso rispetto al prezzo consigliato tipico secondo Amazon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 79.99€, mentre il prezzo più basso recente è 59.99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La disponibilità è immediata e quello attuale è il prezzo più basso di sempre per la piattaforma.

Skull & Bones vi porta per mare

La versione Limited Edition di Skull & Bones include (ovviamente) il gioco base, al quale però si somma una missione aggiuntiva chiamata Ashen Corsair. In questo videogioco possiamo creare il nostro vascello perfetto e andare all'arrembaggio per mare. IMM

Le navi di Skull & Bones sono piene di dettagli, tra timoni, cannoni, albero maestro e non solo

Potremo affrontare battaglie navali, usare diverse armi e raccogliere tanto bottino. Possiamo giocare sia in solitaria che con altri giocatori (un massimo di due) con i quali possiamo condividere le nostre missioni e le nostre ricompense. Non dovremo poi lottare unicamente con altre navi, ma avremo anche mostri marini. In totale al lancio vi saranno dieci navi e tante ricompense. Il gioco viene regolarmente ampliato da Ubisoft. Per giocare è necessario utilizzare una connessione internet e quindi avere un abbonamento per il gioco online (relativo alla piattaforma che usate, sia PlayStation o Xbox)