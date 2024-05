Il monitor da gaming di AOC in 1440p e 165 Hz è lo schermo giusto a un prezzo ottimo su Amazon

Le offerte di Amazon proseguono con alcune promozioni molto interessanti: ora è il turno di un monitor da gaming di AOC, precisamente da 7 pollici in 1440p e 165 Hz con anche Adaptive Sync. Il prezzo attuale è più basso dell'8% rispetto al prezzo più basso recente e del 12% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è pari a 259€ mentre quello più basso recente è 248€. Non si tratta di una grande differenza chiaramente, ed è più importante notare che il prezzo attuale non è il più basso di sempre: la differenza è comunque di soli 10€ e tale sconto era stato disponibile solo per poche ore durante la notte italiana circa un mese fa. Il prodotto è inoltre venduto e spedito da Amazon.