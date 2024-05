Call of Duty: Black Ops 6 sarà su Xbox Game Pass al lancio? Una notifica dell'app ufficiale sembra confermarlo

L'inclusione del nuovo attesissimo sparatutto di Activision nel servizio era stata confermata da Sarah Bond nel corso di un'intervista pubblicata poche settimane fa. Per la precisione, la presidente di Xbox aveva spiegato che anche i giochi della serie Call of Duty arriveranno su Game Pass , ma senza specificare se lo faranno al lancio, come tutti gli altri titoli realizzati dagli studi proprietari di Microsoft.

In attesa di una presentazione in pompa magna per Call of Duty: Black Ops 6 , a quanto pare l'app di PC e Xbox Game Pass avrebbe confermato la presenza del gioco all'interno del catalogo del servizio di Microsoft al day one.

Una conferma ufficiale già in giornata?

Una possibile conferma è arrivata ora tramite una presunta notifica dell'app di Xbox che sta circolando in rete in queste ore e condivisa da HazzardoGaming nel post qui sotto. Non possiamo essere certi al 100% dell'autenticità dell'immagine (del resto basterebbe poco per creare un falso con un semplice editor), ma l'informazione è stata corroborata anche da Jez Corden, giornalista di Windows Central, che ha aggiunto che il debutto di Call of Duty: Black Ops 6 su PC e Xbox Game Pass al day one verrà comunicato ufficialmente questa settimana.

A questo punto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da Activision e Microsoft per avere una conferma definitiva. In realtà ci sono buone probabilità che l'annuncio arrivi già nella giornata odierna. Infatti, nel pomeriggio verrà pubblicato il trailer live action "The Truth Lies" di Call of Duty: Black Ops 6, che potrebbe essere accompagnato anche dai dettagli sulla data di uscita, le piattaforme di riferimento (arriverà anche sulle vetuste PS4 e Xbox One?) e altro ancora. Insomma, rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità del caso.