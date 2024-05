Call of Duty Black Ops 6: il trailer live action ha una data, Saddam Hussain è il nemico?

Call of Duty: Black Ops 6 sta per rivelarsi in maniera ancora più evidente con il primo trailer live action ufficiale, che ha già una data di uscita definitiva e verrà svelato domani, come visibile già dall'embed riportato qui sotto, dal quale sembra emergere che Saddam Hussain sia presente, probabilmente come nemico maggiore.

Il tutto rientra peraltro nel complesso ARG (alternate reality game) organizzato da Activision per portare alla presentazione di Call of Duty: Black Ops 6, già confermato essere il nuovo capitolo della serie previsto per quest'anno.

Con il titolo "The Truth Lies", l'ARG in questione è stato protagonista dei primi teaser e dovrebbe trovare ulteriore sviluppo nei prossimi mesi.

Intanto domani, 28 maggio 2024, alle ore 16:00, potremo vedere il primo trailer live action per Call of Duty: Black Ops 6, girato con attori in carne e ossa e probabilmente dedicato alla storia di questo nuovo capitolo della celebre serie.