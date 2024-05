Amazon Luna: leaker svela due giochi di giugno accessibili per gli abbonanti Amazon Prime

Il cloud non è ancora esploso ma sono molte le compagnie che stanno spingendo in questa direzione e una di esse è Amazon. Il proprietario dell'e-commerce ha creato la propria piattaforma, Amazon Luna, e continua pian piano a proporre nuovi contenuti, alcuni anche accessibili per gli abbonati Amazon Prime. Ora, tramite un leak del noto billbil-kun, abbiamo modo di vedere quali dovrebbero essere i giochi di Amazon Luna accessibili a giugno per gli abbonati Amazon Prime.

La lista comprende per il momento due titoli: Metro Exodus, il noto sparatutto survival, e Bee Simulator, ovvero un gioco in cui simuliamo di essere un'ape.

Vi saranno poi altri due giochi accessibili su Amazon Luna se siete abbonati ad Amazon Prime, ma per il momento non sono stati confermati. Tutti e quattro i titoli saranno accessibili dal primo di giugno e fino al 30 dello stesso mese.