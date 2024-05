Call of Duty: Black Ops 6 uscirà anche su PS4 e Xbox One, dice un noto leaker

Call of Duty: Black Ops 6 uscirà anche su PS4 e Xbox One, stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson, che ha avuto modo di verificare la legittimità di questo rumor parlando con alcuni impiegati della catena GameStop e con gli stessi sviluppatori del gioco.

La voce ha cominciato a diffondersi poco più di un'ora fa, quando su Reddit qualcuno ha pubblicato un documento di GameStop relativo all'apertura delle prenotazioni per l'appena annunciato Call of Duty: Black Ops 6.

Nella tabella è ben visibile una SKU del nuovo episodio per PS4, mentre si suppone che la versione Xbox sia cross-gen e dovrebbe essere questo il motivo per cui sul foglio non compare una SKU specifica per Xbox One.

In realtà già nel febbraio del 2023 lo stesso Henderson aveva scritto che Call of Duty 2024 sarebbe potuto arrivare anche su PS4 e Xbox One, dunque quella arrivata ora si pone fondamentalmente come la conferma di un rumor che circolava già da diversi mesi.