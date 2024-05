Xbox Series X|S e Game Pass puntano su Senua's Saga: Hellblade 2 nel nuovo spot

"Su Xbox Series X|S immergiti nella battaglia per la sopravvivenza di Senua. Gioca dal day one con Game Pass ", recita il trailer, mentre si alternano sequenze provenienti dal titolo di Ninja Theory.

Si tratta di aspetti spesso capaci di esercitare una forte attrattiva nei videogiocatori, che solitamente non si sottraggono alla possibilità di sperimentare un prodotto in grado di elevare gli standard tecnici dell'industria , dunque il concetto non è sicuramente sbagliato.

Capace di ridefinire il concetto di grafica nei videogiochi, secondo Digital Foundry, Senua's Saga: Hellblade 2 si pone senza dubbio come un'esperienza visiva, sonora e narrativa di grandissimo spessore , pur al netto delle sue limitazioni lato gameplay.

Un'esperienza più che un semplice gioco

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra recensione di Senua's Saga: Hellblade 2, l'attesa esclusiva Xbox si come come un'esperienza più che un semplice gioco: un viaggio fra panorami mozzafiato, allucinazioni e personaggi straordinariamente dettagliati.

Uno spettacolo per gli occhi e le orecchie, insomma, che non delude dal punto di vista narrativo ma al contempo non offre quella evoluzione delle meccaniche che era lecito attendersi rispetto a quanto visto nell'originale Hellblade: Senua's Sacrifice.

Ad ogni modo, ciò non ha impedito al gioco di portare a casa voti altissimi, pur con qualche eccezione, che contribuiscono senz'altro a dipingere il quadro di una produzione che sarebbe davvero un peccato perdersi. È il momento di acquistare una Xbox Series X|S?