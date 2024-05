Senua's Saga: Hellblade 2 ridefinisce il concetto di grafica nei videogiochi, per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una lunga e dettagliata analisi tecnica di Senua's Saga: Hellblade 2 di Ninja Theory, definendolo un momento di svolta per la grafica dei videogiochi . Insomma, la qualità raggiunta dallo studio di DMC nell'uso dell'Unreal Engine 5 è qualcosa che per adesso è impossibile trovare in altri titoli.

Tanta meraviglia

Alcuni paesaggi di Senua's Saga: Hellblade 2 sono meravigliosi

La resa dei personaggi è eccezionale, con dettagli incredibili e un'espressività che si avvicina a quella di attori reali. Il gioco utilizza la tecnologia MetaHuman di Epic Games per la generazione dei PNG, che contribuisce a creare un'esperienza visivamente realistica e naturale.

L'illuminazione è gestita in tempo reale da Lumen, che crea effetti di luce naturale e realistici. Il gioco sfrutta al meglio l'HDR, con contrasti marcati e un'ampia gamma di colori.

Gli effetti ambientali, come la nebbia, il fumo e l'acqua, sono realizzati con grande cura e contribuiscono a creare un'atmosfera immersiva. Il sistema Nanite consente invece di gestire una grande quantità di poligoni senza problemi di pop-in.

Il gioco gira a 30fps su Xbox Series X, con una fluidità impeccabile. La versione PC offre una maggiore flessibilità, con la possibilità di raggiungere i 60fps a risoluzioni e impostazioni grafiche inferiori.

L'audio è un elemento fondamentale dell'esperienza di gioco, con un uso sapiente del binaural audio che crea un'atmosfera inquietante e coinvolgente. Le voci che Senua sente nella sua mente sono percepite come se fossero sussurrate direttamente nelle orecchie del giocatore.

Per il resto, Hellblade 2 viene definito un'esperienza narrativa più che un gioco d'azione tradizionale. Il gameplay è semplice e lineare, con una forte enfasi sulla storia e sulla presentazione. In ultima istanza, è un esempio di come la tecnologia può essere utilizzata per creare un'esperienza visivamente straordinaria, un'opera d'arte che merita di essere vista.