Microsoft presenta lo "standard" PC Copilot+ e i nuovi Surface Pro e Surface Laptop

La settimana dei PC AI non poteva essere tale senza l'annuncio di Microsoft, azienda che più di tutte sta spingendo sull'acceleratore dell'intelligenza artificiale. Il colosso di Redmond ha ufficialmente presentato i nuovi dispositivi Copilot+ : oltre a questo nuovo standard, che accompagnerà i laptop di tutti i produttori, Microsoft ha svelato i nuovi Surface Pro e Surface Laptop , equipaggiati con il SoC Snapdragon X Elite e ovviamente pensati per sfruttare al meglio le IA. Ecco tutti i dettagli.

I nuovi PC con funzionalità IA avanzate e dotate delle componenti hardware più recenti saranno chiamati, da ora in poi, Copilot + PC . Il lavoro svolto da Microsoft negli ultimi anni sta infatti portando ad un'integrazione sempre più pervasiva dell'intelligenza artificiale all'interno di Windows 11 e nei prossimi mesi Copilot comparirà direttamente nelle impostazioni del sistema operativo, anche se al momento non è chiaro a quale scopo. Copilot sarà inoltre integrato in esplora risorse, nelle notifiche e farà affidamento sul motore GPT-4o, con funzionalità dedicate persino al gaming : in questo caso l'IA potrà fornire indicazioni e suggerimenti ai giocatori.

Surface Pro e Surface Laptop

Per inaugurare il nuovo formato, Microsoft ha presentato i dispositivi Surface Pro e Surface Laptop con chip Snapdragon X.

Surface Pro sarà disponibile in due versioni con Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, accompagnati da ram fino a 32 GB LPDDR5x e archiviazione da 256 GB, 512 GB o 1 TB SSD PCIe 4.0. Doppia versione anche per il display, disponibile da 13 pollici con tecnologia OLED PixelSense Flow, risoluzione 2880 x 1920 con refresh rate fino a 120 Hz, multi-touch fino a 10 punti e supporto a HDR e Dolby Vision, oppure nella variante IPS PixelSense Flow con le stesse caratteristiche.

La connettività è garantita dal Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G opzionale e da due porte USB4. La versione OLED porta in dote una batteria da 53 Wh, mentre la versione IPS si ferma a 48 Wh, entrambe con autonomia dichiarata fino a 14 ore.

Anche Surface Laptop prevede due versioni con Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus e il fronte memorie rimane invariato rispetto al modello Pro. Due varianti anche per il display: 15 pollici IPS con risoluzione 2496 x 1664 e refresh rate fino a 120 Hz, multi-touch a 10 punti e supporto a HDR e Dolby Vision IQ, oppure 13,8 pollici IPS con risoluzione 2304 x 1536 pixel e stesse caratteristiche del precedente.

Le porte disponibili sono due USB4, una USB-A 3.2 e lettore di schede, mentre la connettività supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Doppia anche la batteria: 54 Wh per il 14 pollici e 66 Wh per il 15.

I preordini di Surface Pro e Surface Laptop sono già aperti e le consegne sono previste a partire dal prossimo 18 giungo. Entrambi i modelli partono da 1.229 Euro, per arrivare ai 2.529 Euro del Surface Laptop di punta.