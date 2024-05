Baldur's Gate 3 è stato quasi impossibile da finire per via degli standard qualitativi di Larian

Swen Vincke, il capo di Larian Studios, nonché director di Baldur's Gate 3, ha spiegato di come si sia rifiutato di sacrificare la qualità del gioco, nonostante i limiti finanziari e temporali fossero sempre più incombenti. Ne è uscito fuori un capolavoro, ma i rischi sono stati enormi, compreso quello di non arrivare fino in fondo.

L'occasione per affrontare la questione è stata la conferenza Digital Dragons in Polonia, dove il nostro ha parlato del percorso fatto dallo studio di sviluppo per arrivare alla fine dei lavori e ha spiegato i problemi incontrati in corso d'opera.

Larian aveva fissato uno standard molto alto prima di ritenersi soddisfatto della qualità di Baldur's Gate 3: "Potresti avere tra le mani qualcosa che valuteresti, in fase di recensione, con un punteggio di 45% su Metacritic. E allora cosa faresti? Diresti che non è abbastanza buono, e lo rifaresti", ha affermato Vincke.