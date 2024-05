Warhammer 40.000: Rogue Trader, annunciata la prima espansione, "Void Shadows"

Dall'evento Warhammer Skulls arrivano novità anche per quanto riguarda Warhammer 40.000: Rogue Trader , uno dei videogiochi più recenti appartenenti al celebre franchise, in particolare con l'annuncio della prima espansione ufficiale, chiamata " Void Shadows ", con data di uscita e trailer.

Nuova storia, nemici e personaggi

Void Shadows aggiunge una nuova campagna con storia che si integra in quella originale, espandendone i confini: nell'espansione è possibile addentrarsi nelle profondità della voidship in una storia avvincente, che presenta anche un nemico completamente nuovo, intenzionato a distruggere la dinastia von Valancius dall'interno.

Alla campagna principale si aggiungono due nuovi archetipi con abilità uniche e nuovi contenuti della storia: Kibellah, un'assassina del Culto della Morte è la nuova compagna "pronta a impegnare la sua vita al servizio della dinastia von Valancius, proprio come hanno fatto i suoi predecessori per le generazioni precedenti".

Il nuovo personaggio

Ci saranno anche delle nuove opzioni romantiche come parte della storia.

Ci saranno inoltre nuovi membri dell'equipaggio con cui interagire, ufficiali di alto livello che avranno un ruolo importante nella storia. La nuova minaccia di Void Shadows è rappresentata dal Culto Genestealer, una fazione ossessionata dai Tyranid alquanto nota ai fan di Warhammer 40.000.

Si tratta di "un'orribile razza di xenos che lavora nell'ombra e infetta l'equipaggio con il suo codice genetico, per convertirlo e soggiogarlo ai propri obiettivi".

Nell'espansione sarà possibile anche potenziare la voidship con un nuovo hangar, in grado di far decollare gruppi di caccia e bombardieri. È stato inoltre annunciato che Warhammer 40,000: Rogue Trader supporto ora pienamente Steam Deck, mentre la modalità cooperativa multigiocatore è disponibile per la versione PC e sarà disponibile in una patch futura per le versioni Mac e console.