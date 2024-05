Larian Studios ha un solo consiglio per chi realizzerà Baldur's Gate 4

Vincke ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a GamesRadar+, in occasione della conferenza Digital Dragons in Polonia, in cui gli è stato chiesto proprio se avesse qualche consiglio da dare ai futuri autori di Baldur's Gate 4. La curiosità è nata dal fatto che Larian Studios ha dichiarato che con Baldur's Gate 3 ha finito i lavori sulla serie e che si sta occupando di un gioco completamente nuovo.

Swen Vincke , il director di Baldur's Gate 3, non ha alcun consiglio da dare al team di sviluppo che si occuperà di Baldur's Gate 4 , qualunque esso sia. Uno, in realtà, c'è, ed è che "devono fare di testa loro". Quindi gli sviluppatori non devono cedere alle inevitabili pressioni che riceveranno anche perché, aggiungiamo noi, dovranno confrontarsi con quello che viene considerato il miglior esponente dei giochi di ruolo hardcore elettronici. Non proprio un compito da poco.

L'insuperabile

Chi riuscirà a superare Baldur's Gate 3?

"Starà a loro. Voglio dire, devono fare di testa loro, giusto?" ha detto Vincke quando gli è stato chiesto se avesse qualche consiglio per il team che sta realizzando l'eventuale Baldur's Gate 4. "Quindi non voglio condizionarli con dei consigli. Non vedo l'ora di vedere cosa ne faranno. Onestamente, ci sono così tante cose che si potrebbero fare. Quindi hanno un regno di possibilità che li aspetta."

È notizia di oggi l'apertura di un nuovo studio di Larian a Varsavia, in Polonia, che si occuperà di dare supporto allo sviluppo di due giochi di ruolo ambiziosissimi. Purtroppo per ora non ci sono dettagli in merito, perché secondo Vincke i lavori sono ancora nelle fasi iniziale. Comunque sia, saranno entrambi dei giochi molto grossi. Nessuna sorpresa, visto che stiamo parlando di chi ha sviluppato l'attuale punto di riferimento del genere.

Detto questo, Larian creerà giochi della scala di cui necessitano. Quella di Baldur's Gate 3 "era davvero ciò di cui il gioco aveva bisogno, almeno per come lo stavamo realizzando", ha detto Vincke, aggiungendo che spera che i prossimi due giochi non "esplodano" in dimensioni allo stesso modo, "perché altrimenti moriremo tutti".