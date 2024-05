OpenAI ha rimosso la voce simile a Scarlett Johansson per ChatGPT

OpenAI ha annunciato il ritiro della voce di ChatGPT conosciuta come Sky, dopo che numerosi articoli e persino il Saturday Night Live hanno evidenziato la somiglianza impressionante con la voce di Scarlett Johansson. La decisione arriva nonostante OpenAI affermi che la somiglianza non fosse intenzionale.

La voce di Sky e Scarlett Johansson

ChatGPT ha integrato l'assistente vocale da un anno ormai

La voce Sky è stata introdotta come parte delle nuove funzionalità vocali di ChatGPT, destinate a rendere l'interazione con l'IA più naturale e coinvolgente. Tuttavia, la somiglianza con la voce dell'attrice Scarlett Johansson ha sollevato molte polemiche. "Crediamo che le voci AI non dovrebbero deliberatamente imitare la voce distintiva di una celebrità-la voce di Sky non è un'imitazione di Scarlett Johansson ma appartiene a un'attrice professionista che usa la sua voce naturale," ha scritto OpenAI in una dichiarazione.

La CTO di OpenAI, Mira Murati, ha negato che l'imitazione fosse intenzionale in un'intervista con The Verge la scorsa settimana. Anche se la voce di Johansson non è stata direttamente presa come riferimento, il CEO di OpenAI, Sam Altman, sembrava già consapevole della somiglianza, pubblicando il messaggio Her su X (ex Twitter) dopo la scoperta. Altman ha precedentemente dichiarato che "Her", il film di Spike Jonze in cui Scarlett Johansson presta la voce a un assistente virtuale, è il suo film preferito.