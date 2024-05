Dopo diverso tempo in accesso anticipato, ecco la recensione di Songs of Conquest . Questo è un gioco decisamente particolare che farà senza alcun dubbio la felicità di tutti gli orfani di Heroes of Might & Magic e degli appassionati di giochi da tavolo. Dalla mai dimenticata serie Ubisoft, Songs of Conquest prende diverse idee e buona parte della struttura di gioco, ma senza aver paura di dire la sua modificandone e arricchendone diversi aspetti.

Alla conquista!

La grafica in pixel art di Songs of Conquest è davvero molto bella, e il sonoro non è da meno!

Songs of Conquest è composto da diverse meccaniche che insieme creano questa grande avventura contro l'eroe o gli eroi di turno. La partita inizia nei pressi della nostra città: un piccolo accampamento con due soli spazi per strutture aggiuntive, ma che potremo migliorare fino al livello 5 e con diversi edifici che ne specializzeranno la produzione. La mappa può essere predefinita, totalmente casuale o una di quelle create con il potentissimo editor a disposizione nel gioco. In Songs of Conquest avremo pieno controllo sul nostro eroe che potremo guidare con il mouse attraverso un comodo sistema punta e clicca tipico degli strategici. Nella mappa troveremo un po' di tutto: prigionieri da liberare, armi e armature con le quale equipaggiare il proprio eroe, occasioni e imprevisti che potranno farci guadagnare denaro o convincere nuove truppe ad unirsi alla nostra causa. Potremo anche conquistare villaggi minori e altre zone in grado di fornirci ulteriori bonus o per esempio la capacità di migliorare l'esercito.

Man mano che esploreremo e combatteremo i nemici che si pareranno davanti a noi, diventeremo più forti, fino a quando non saremo definitivamente pronti per muovere l'attacco agli altri eroi presenti nella partita che potranno essere guidati sia dalla IA, non male ma a volte un po' troppo ingenua, che da altre persone. Il gioco supporta fino ad otto eroi contemporaneamente ed è possibile anche giocare in squadra, oltre che contro. Si esplora, ci si fortifica, si torna alla città per curarsi e costruire nuove strutture utili o per migliorare quelle già esistenti, nel mentre si allestisce un esercito anche in base all'uso di magie su cui potremo più o meno puntare durante le battaglie. Il legame tra magie ed esercito è dato dall'associazione di ogni truppa a un tipo di mana che verrà prodotto all'inizio di ogni turno. Per organizzare l'assalto perfetto però non avremo tutto il tempo necessario: mentre noi ci fortifichiamo, lo stesso faranno gli altri eroi.