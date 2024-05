Songs of Conquest: versione 1.0 disponibile, per tutti i fan di Heroes of Might and Magic

Coffee Stain ha annunciato la disponibilità di Songs of Conquest in versione 1.0 per PC e Mac dopo due anni di accesso anticipato. Il gioco di strategia fantasy arriverà anche su Playstation e Xbox in autunno, in data ancora da destinarsi. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno strategico con forti elementi da gioco di ruolo che guarda moltissimo agli Heroes of Might and Magic. Visto che quest'ultima serie è ferma da anni, gli appassionati saranno felici di avere finalmente un'alternativa valida.

Le novità introdotte con la versione 1.0 sono davvero molte. Leggiamole:

Nuova campagna giocabile che esplora la storia della fazione mercantile Barya.

Miglioramenti generali al gioco e all'intelligenza artificiale nemica.

Introduzione dei turni simultanei e miglioramenti alle battaglie d'assedio.

Supporto completo per gamepad e verifica per Steam Deck.

Generatore di mappe casuali e mappe sfida.

Miglioramenti ai contenuti creati dagli utenti e alle mod.

Come specificato nel comunicato ufficiale, la nuova campagna Barya sarà disponibile anche sulla versione console di Songs of Conquest in uscita nell'autunno 2024. Notizie sulle versioni console saranno condivise nei prossimi mesi.