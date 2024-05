Apple Vision Pro arriverà in Europa a Giugno, ma potrebbe esserci una brutta notizia per l'Italia

Il visore di realtà mista di Apple sarà disponibile in Europa a partire da giugno, ma ci potrebbe essere qualche imprevisto per gli italiani.

Apple ha annunciato che il suo visore di realtà mista, Vision Pro, sarà disponibile a livello internazionale a partire da giugno 2024. Tuttavia, l'Italia non figura tra i primi paesi europei in cui il dispositivo verrà lanciato. La notizia è stata rivelata da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale Power On, che anticipa le novità della prossima conferenza WWDC 2024.

C'è ancora una speranza Un esempio di uso del Vision Pro Tra le attese novità della WWDC 2024, la conferenza per sviluppatori di Apple che si terrà dal 10 giugno, ci sarà l'annuncio della disponibilità internazionale del visore Vision Pro. Secondo Gurman, i primi mercati al di fuori degli Stati Uniti includeranno paesi europei come Francia e Germania, oltre a Cina, Corea del Sud, Giappone, Hong Kong, Singapore, Canada, Australia e Regno Unito. Fortunatamente la lista rivelata non sembra essere completa, aprendo uno spiraglio per tutti quegli utenti volenterosi di provare questo visore per la Mixed Reality di Apple. Nonostante questo, non sappiamo ancora quali saranno i prezzi: se infatti negli USA il device è stato venduto a 3.500 dollari, con il fatto che il cambio non è una semplice conversione, e usando le percentuali di rincari tipiche dell'Europa, il prezzo finale potrebbe essere maggiorato di un terzo. Conti alla mano, il Vision Pro potrebbe costare ad un Europeo circa 1.000€ in più, un aumento che se sugli iPhone può portare a storcere un po' il naso, su un device del genere potrebbe spingere a non comprarlo.