Apple è al lavoro per un Vision Pro 2 decisamente più economico

Le previsioni di spedizione per il 2024 erano di circa 800.000 unità, ma dopo la deludente risposta iniziale del mercato, le stesse sono scese a circa 450.000. Attualmente, Cupertino sarebbe già al lavoro sul successore , apparentemente intenzionata a evitare errori simili in futuro.

Il debutto di Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista della casa di Cupertino, ha evidenziato una non perfetta adesione alle esigenze degli utenti.

Obiettivo prezzo ridotto

È già nei piani una seconda iterazione del visore

Per Vision Pro, lanciato nei primi mesi di quest'anno, Apple si è trovata ad affrontare costi di produzione notevolmente elevati.

Si è appreso come i pannelli micro-OLED dual-4K forniti da Sony rappresentassero il componente più costoso dell'intero dispositivo, tanto che, secondo una stima, il solo costo di produzione del visore si aggirava intorno ai 1500 dollari.

Ora Cupertino starebbe pianificando, secondo le informazioni provenienti da insider come Ravegnus, un possibile ritorno con Vision Pro 2: le voci suggeriscono un prezzo compreso tra i 1500 e i 2000 dollari.

Sorge di conseguenza il dilemma su come l'azienda possa ammortizzare i costi di produzione.

Samsung e SeeYa sembrano essere coinvolti nelle trattative come fornitori di componenti.

La società coreana dovrebbe sostituire SK hynix per fornire la DRAM necessaria per gestire l'intensa elaborazione delle immagini dell'hardware dell'headset, che richiede una personalizzazione apposita per il dispositivo.

SeeYA Technology, d'altra parte, avrebbe l'arduo compito di fornire nuovi display che evitino di portare le spese del prodotto oltre il range stabilito.