Il gioco da tavolo Memory Pocket Super Mario è al prezzo minimo storico su Amazon

Un gioco da tavolo per tutti: Memory Pocket Super Mario

Un esempio di come appare il gioco quando lo si mette in tavola

Memory Pocket Super Mario è un gioco da tavolo adatto a ogni età, perfetto per i più piccoli così come per i fan di Super Mario con qualche anno sulle spalle che vogliono esercitare la propria memoria. Il gioco è semplice: si posizionano le carte con la faccia verso il basso in ordine casuale e bisogna sollevarne due alla volta, cercando di trovare le coppie. Se le due tessere non sono identiche, si rimettono a faccia in giù e si passa il turno: i giocatori devono riuscire a ricordare le tessere già girate per comporre le coppie prima degli altri.

Il set è realizzato dal famoso produttore Ravensburger e include 48 card con le quali giocare, le quali rappresentano i vari personaggi della saga di Nintendo, come Super Mario, Daisy, Wario e non solo. Su Amazon i clienti hanno assegnato un voto medio di 4.8 su 5, con circa 500 recensioni, a riprova della buona qualità del prodotto.