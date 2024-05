Warner Bros sta restituendo i giochi pubblicati da Adult Swim Games agli sviluppatori

Se ricordate, a marzo avevamo riportato che Warner Bros. stava rimuovendo tutti i giochi Adult Swim Games dai negozi, dando agli sviluppatori un preavviso di 60 giorni. All'epoca Warner si era rifiutata di trasferire la proprietà dei giochi agli studi originali, così da tenerli attivi, adducendo come scusa la mancanza di risorse per farlo.

Fortunatamente pare che ci siano buone notizie per tutti quegli studi di sviluppo che avevano pubblicato i loro giochi sotto etichetta Adult Swim Games , perché la casa madre, Warner Bros. , gli sta ridando le loro opere, ossia i diritti di pubblicazione, in modo che li possano tenere in vita su Steam e su altri negozi digitali, continuando a guadagnarci qualcosa.

Una situazione in divenire

I giochi a rischio stanno tornando ai loro autori

Ora le cose pare siano diverse, come raccontato dallo sviluppatore Landon Podbielski: "Duck Game è al sicuro," ha scritto su Twitter "presto vi darà altri dettagli, ma finalmente è arrivata l'email da Warner. Il gioco sta per tornare nelle mani di Corptron insieme alle sue pagine nei negozi su tutte le piattaforme. Non andrà da nessuna parte. Grazie a tutti... spero che anche altri abbiano ricevuto la stessa email."

Fortunatamente anche altri sviluppatori hanno ricevuto la tanto agognata email, come riportato da Game Developer. Tra questi ci sono Owen Deery, l'autore di Small Radios Big Televisions, che ha raccontato un'esperienza simile a quella di Podbielski. Inoltre, pur essendo passati i sessanta giorni dati da Warner Bros. come termine ultimo per la vita di Adult Swim Games, i giochi dell'editore sono ancora in vendita. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Adult Swim Games è, ma non si sa per quanto, un'etichetta dedita alla pubblicazione di giochi indie. È uno dei sacrifici fatti da Warner Bros. sull'altare dei giochi free-to-play e live service, che a quanto pare catalizzeranno tutti i suoi sforzi nei prossimi anni, nonostante un inizio non proprio con il botto della nuova strategia, dovuto al tonfo di Suicide Squad: Kill the Justice League.