Songs of Conquest su PS5 e Xbox Series X|S ha una data di uscita annunciata

In seguito dovrebbero arrivare anche le versioni iOS e Android , che al momento sono previste per l'estate del 2025 senza ancora una data di uscita precisa.

A occuparsi della pubblicazione di queste versioni è Coffee Stain Publishing, come annunciato dal team di sviluppo Lavapotion, che ha anche pubblicato un nuovo trailer proprio per presentare queste nuove edizioni del gioco, che comunque dovrebbero corrispondere in tutto e per tutto a quella già disponibile da tempo su PC.

L'ottimo gioco di ruolo strategico a turni Songs of Conquest avrà presto anche delle versioni console, con la data di uscita annunciata per quanto riguarda le edizioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco, in arrivo il 12 novembre.

Uno strategico considerato possibile erede di Heroes of Might & Magic

Lanciato in accesso anticipato nel "lontano" maggio del 2022, Songs of Conquest ha raggiunto la versione definitiva su PC il 20 maggio 2024. A partire da questa sono state elaborate le versioni console, con il gioco destinato dunque ad arrivare tra pochi giorni su PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un interessante gioco di ruolo strategico a turni ispirato ai classici degli anni 90 di questo genere. In Songs of Conquest ci troviamo a mettere insieme una squadra di avventurieri ed esplorare varie terre, ingaggiando impegnativi combattimenti.

La particolare grafica che mischia elementi 2D e 3D, sullo stile dell'"HD-2D" contribuisce al tono nostalgico di tutto il gioco, che per il resto si presenta piuttosto complesso e profondo come strategico a turni. Lo scorso maggio avevamo visto che è stato un successo, con vendite molto sopra le aspettative su PC, in attesa di vedere come si comporterà su console.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Songs of Conquest, considerato un po' un possibile erede di Heroes of Might & Magic.