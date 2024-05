Songs of Conquest è un successo, con vendite molto sopra le aspettative

La notizia è stata pubblicata su Steam, sul blog del gioco, dove sono stati condivisi i primi dati del progetto. Considerate che le copie tengono conto non solo delle vendite al lancio, ma di quelle di tutto il periodo passato dal gioco in accesso anticipato . Quindi da maggio 2022 fino ai giorni scorsi.

Il 4X fantasy Songs of Conquest è andato bene a livello di vendite . Quello che molti considerano il successore spirituale della serie Heroes of Might and Magic III ha raggiunto un grande traguardo una settimana dopo il lancio della versione 1.0: ha venduto più di 500.000 copie . Lavapotion, lo studio di sviluppo, forte di questo successo ha già pianificato il futuro del gioco.

Un roseo futuro

"Dal profondo del nostro cuore qui a Lavapotion, grazie mille per aver creduto in noi e aver supportato il nostro gioco, la ricezione di Songs of Conquest ci ha completamente stupito", ha affermato il lead game designer Carl Toftfelt. "Grazie per aver realizzato il nostro sogno."

Una tipica schermata della mappa di Song of Conquest

Attualmente Songs of Conquest ha un punteggio "Molto Positivo" su Steam, con l'87% di recensioni positive su quasi 7.000. La maggior parte delle recensioni sono state scritte durante il periodo di accesso anticipato, quindi si può presumere che il gioco abbia generato la maggior parte delle sue vendite prima del lancio della versione 1.0. Naturalmente non ci sono conferme in merito, quindi prendetela come una nostra supposizione, basata però su fatti empirici.

Lavapotion nel frattempo continuerà lo sviluppo del gioco. Nell'immediato futuro sono previsti due DLC a pagamento, che dovrebbero uscire entro la fine dell'anno. Nel 2025 dovrebbe uscire la prima espansione maggiore, Bleak East, insieme a due nuove fazioni e altre funzionalità. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Songs of Conquest.