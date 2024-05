Sony ha puntato forte su Helldivers 2, raddoppiando il budget del gioco e il tempo di sviluppo

A svelarlo è stato il presidente, nonché direttore creativo dello studio Johan Pilestedt in occasione del Nordic Game 2024, che ha raccontato di come Helldivers 2 sarebbe dovuto essere pronto in tre anni , ma alla fine ne ha richiesti quasi otto. Nel frattempo il numero di sviluppatori è cresciuto da 35 a più di 100 persone. Durante la lavorazione, sviluppatore ed editore hanno concordato che raddoppiare il budget sarebbe stato meglio per il progetto. Alla fine la scelta ha pagato, considerando che era previsto un picco massimo di circa 150.000 giocatori, superato ampiamente da quello effettivo di 750.000 giocatori registrato dopo il lancio.

Scelte controverse

Pilestedt ha anche accennato al fatto di come l'annuncio del collegamento degli account Steam e PSN per la versione PC di Helldivers 2 si sia ritorto contro PlayStation, con la comunità che si è organizzata bombardando il gioco di recensioni negative su Steam, tanto da averlo fatto diventare uno dei più criticati della piattaforma. Fortunatamente la situazione è rientrata e ora le cose sono enormemente migliorate.

Un gruppo di giocatori in azione

Anche se non è stato detto esplicitamente, è chiaro come il successo di Helldivers 2 sarà foriero di ulteriori sviluppi per il gioco e per la serie. Immaginiamo che PlayStation vorrà investirci ulteriormente sopra, supportandolo negli anni a venire. Per il resto ricordate che Helldivers 2 è disponibile per PC e PS5.