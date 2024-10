Metal Slug Tactics sarà disponibile dal lancio anche su Game Pass

L'editore Dotemu e lo studio di sviluppo Leikir Studio hanno annunciato che l'imminente Metal Slug Tactics , strategico a turni tratto dalla famosissima serie di Run'n'Gun, sarà disponibile al lancio , che cadrà il 5 novembre 2024, anche nel servizio in abbonamento Game Pass , sia Xbox che PC. Più precisamente, sarà giocabile su Xbox Series X e S e su Xbox One per gli abbonati alla fascia Ultimate, mentre su PC da tutti gli abbonati.

Video di gameplay

Pubblicato anche un video contenente 20 minuti di gameplay, che mostra diverse situazioni di gioco, nonché varie mappe. Si tratta di gameplay registrato in presa diretta, che svela la particolare natura di questo Metal Slug, nonché la sua originalità rispetto all'ambito degli strategici.

Sono visibili anche gli ultimi personaggi presentati, che saranno giocabili e di cui vi proponiamo i profili.

Clark Still: Il grappler più figo in circolazione è tornato! Proviene dalla serie Ikari Warriors ed è stato usabile in Metal Slug 6. Usando la sua immensa forza, Clark scaraventa i suoi avversari in giro per la mappa infliggendo loro ingenti danni di stato.

Ralf Jones: Fa il suo ritorno l'esercito monosoldato. Anche lui viene da Ikari Warriors ed è stato giocabile in Metal Slug 6. È una vera testa calda! Ralf combatte da vicino con furia, sferrando pugni letali e caricando i nemici come un toro scatenato.

Leona Heidern: La soldatessa silente di Ikari Warriors risponde all'appello! Leona è in grado di utilizzare gli ologrammi per distrarre e sconfiggere le forze nemiche.

Per altri dettagli in merito al gioco, leggete il nostro provato di Metal Slug Tactics, che come detto uscirà il 5 novembre 2024 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, nonché su Game Pass.