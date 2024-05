Warhammer: lanciati i saldi su Steam in occasione dell'evento Warhammer Skulls

Lanciati su Steam i saldi "Warhammer Skulls Festival dei videogiochi", che come potete immaginare sono dedicati all'universo di Warhammer. L'occasione è appunto l'evento Skulls, in cui l'editore Games Workshop, che possiede la proprietà intellettuale, presenta tutte le novità dedicate alla sua serie, anche quelle videoludiche.

Moltissimi i titoli in offerta che vale la pena di recuperare, soprattutto se si è fan del famoso wargame. Ma prima delle offerte, la pagina dei saldi è ottima anche per vedere le novità in arrivo.