Warhammer 40.000: Space Marine 2, annunciate varie modalità multiplayer fra PvP e cooperativa

Durante l'evento Warhammer Skulls, interamente dedicato al celebre franchise di Games WorkShop, sono emerse diverse novità anche sui videogiochi della serie, e tra queste alcune molto interessanti per quanto riguarda Warhammer 40.000: Space Marine 2, in particolare con la presentazione di alcune modalità multiplayer fra PvP e cooperativa, mostrate anche in trailer.

Con data di uscita fissata per il 9 settembre 2024, Warhammer 40.000: Space Marine 2 sarà ulteriormente arricchito dall'aggiunta di queste modalità di gioco, suddivise nelle due macro-aree del PvP e del PvE cooperativo e davvero molto interessanti, in grado di proporre approcci differenti per gusti diversi.

Si tratta di una modalità cooperativa a tre giocatori e di una tipica PvP, ovvero che mette i giocatori gli uni contro gli altri, presentando così due interpretazioni profondamente diverse del gioco in multiplayer.