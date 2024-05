Fortnite Capitolo 5 Stagione 3: Demolizione, c'è tanto Fallout nel trailer di lancio

Una questione di Nitro

Come abbiamo già avuto modo di riportare, fra le novità di Fortnite Capitolo 5 Stagione 3 c'è la Nitro, un potenziamento temporaneo che agisce sia sui personaggi che sui veicoli, donando loro vantaggi concreti e spunti da sfruttare per avere la meglio sugli avversari.

Tornando invece alla collaborazione con Fallout, non poteva ovviamente mancare la Nuka-Cola, insieme a oggetti come guanti speciali, modifiche e componenti per i veicoli, torrette mitragliatrici, casse per la riparazione, carrozzerie per i SUV e altro ancora.

Non è tutto: due Bus della Guerra sono pronti per essere conquistati e scatenare la loro potenza, con cannoni e un clacson EMP per danni e disattivazione dei nemici. Sconfiggendoli potremo ottenere ricompense fantastiche: