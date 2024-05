Super Risoluzione Automatica nativa su God of War e altri 11 giochi: la lista completa (per ora)

La scorsa settimana vi abbiamo parlato della Super Risoluzione Automatica di Microsoft e di come ci fosse già un sito per sapere quali giochi avrebbero supportato questa tecnologia, detta anche Auto SR, che dovrebbe migliorare frame rate e grafica nei giochi tramite Intelligenza Artificiale.

Ebbene, spulciando il sito in questione che, ve lo ricordiamo, si chiama WorksOnWoA.com, è possibile risalire anche a quali giochi supporteranno l'Auto SR in maniera nativa. La lista è limitata attualmente a soli 12 giochi:

7 Days to Die

BeamNG drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

La pagina del sito Works On WoA con i giochi che supportano nativamente Auto SR

Alcuni titoli, come Shadow of the Tomb Raider e Skyrim Special Edition, supporteranno Auto SR tramite un'opzione di attivazione manuale. Sebbene la lista iniziale non sia affatto male, è importante sottolineare che Auto SR funzionerà in modo ottimale solo con i giochi che integrano specificatamente il suo supporto.

Vi ricordiamo, poi, che al momento 747 giochi sono elencati come "perfetti" per 1080p e 60fps, tra cui Control Ultimate Edition. La lista completa dei 19 giochi "ingiocabili" include invece anche titoli noti come Fortnite, Roblox e PUBG, che non funzionano a causa delle loro misure anti-cheat. Inoltre il sito non specifica le impostazioni grafiche utilizzate: i giochi potrebbero funzionare al livello di dettaglio più basso per raggiungere i framerate e le risoluzioni indicate dai curatori.

Sarà interessante vedere come Auto SR si confronterà con le tecnologie di upscaling attualmente presenti sul mercato, e soprattutto quanto effettivamente l'IA contribuisca al miglioramento grafico e delle prestazioni. Non abbiamo ancora informazioni relative ai preset di qualità o alle differenze prestazionali, ma il confronto con le tecnologie di upscaling esistenti sarà fondamentale per valutare l'efficacia di Auto SR.