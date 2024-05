Naruto: i nuovi episodi dell'anime classico hanno un periodo di uscita ufficiale

Riemerge la questione dei nuovi episodi dell'anime di Naruto, quelli che avrebbero dovuto espandere la storia della serie originale e che erano previsti per le celebrazioni del 20° anniversario del franchise: a quanto pare sono ancora nei programmi di TV Tokyo e hanno anche un periodo di uscita, considerando che sono previsti per questo anno fiscale.

I nuovi episodi di Naruto erano stati già pubblicizzati l'anno scorso e dovevano arrivare in corrispondenza con le varie celebrazioni per il 20° anniversario dell'anime, che hanno portato tra l'altro anche alla pubblicazione di una storia breve su Minato Kamikaze, padre del protagonista, da parte di Masahi Kishimoto, considerando che tale personaggio era emerso come vincitore da un sondaggio.

In seguito, questi episodi dell'anime non si sono concretizzati per cause non del tutto chiare, essendo stati rimandati in maniera indefinita ma senza particolari spiegazioni da parte dell'azienda, che tuttavia sembra abbia mantenuto attivo il progetto.