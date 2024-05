Helldivers 2: i giocatori sono i cattivi, Arrowhead lo conferma come se fosse necessario

Siamo un po' stupiti che sia necessario dirlo, ma lo sapete vero che voi siete i cattivi in Helldivers 2? Sì? Se non lo sapevate o ancora non volevate crederlo, ora la conferma ufficiale viene da chief creative officer di Arrowhead Game Studio ed ex-CEO Johan Pilestedt.

Prima di tutto, Pilestedt ha fatto un paragone con Star Wars e gli Stormtroopers, affermando che i giocatori di Helldivers sono come i soldati dell'Impero Galattico e afferma che è come se a ogni partita stessero difendendo la Morte Nera. La dichiarazione è arrivata in una conferenza degli sviluppatori in Svezia.

Ovviamente sappiamo bene che molti comprendono il lato satirico di Helldivers 2, ispirato dal film Starship Troopers - Fanteria dello spazio. Alcuni però hanno avuto bisogno di ragionarci sopra per capirlo, come dimostra ad esempio un post su Reddit di alcuni mesi fa in cui un giocatore - che stava analizzando la lore - si è genuinamente chiesto se noi fossimo i cattivi della situazione.

Come potete vedere qui sopra, l'utente aveva chiesto: "Adoro questo gioco e ho imparato a conoscere meglio la storia della Super Terra. E ho una domanda. Siamo... siamo noi i cattivi? Perché stiamo uccidendo i Terminidi? Come sono nati i cyborg/automaton? Perché abbiamo iniziato a combattere gli Illuminati? Siamo noi i cattivi?"

Ad oggi però Arrowhead Game Studio non aveva mai risposto in modo ufficiale alla questione. Ora abbiamo la conferma ufficiale, per chiunque volesse per qualche motivo credere che un regime dittatoriale galattico che indottrina i propri soldati sia il buono della situazione.