Helldivers 2 ha battuto di 5 volte le previsioni, il team è triplicato e lo sviluppo raddoppiato

Helldivers 2 è stato un successo come oramai tutti sapranno, ma questo non significa che Sony l'avesse dato per scontato. In un nuovo video - che potete trovare poco sotto - il CEO di Arrowhead Game Studio ha spiegato quali sono stati i risultati ottenuti dal gioco rispetto alle previsioni dell'editore.

Prima di tutto, viene indicato che secondo le previsioni Helldivers 2 avrebbe ottenuto un picco massimo di circa 150.000 giocatori. In realtà lo sparatutto ha superato i 750.000 utenti contemporanei, dimostrandosi cosi cinque volte più interessante rispetto a quanto atteso.

Il risultato ha ripagato anche l'enorme sforzo di Arrowhead Game Studio e gli investimenti di Sony. Inizialmente, infatti, era stato previsto che lo sviluppo di Helldivers 2 avrebbe richiesto circa 3 anni, ma alla fine il team ha impiegato 7 anni, 11 mesi e 26 giorni per essere portato a termine.

Pare infatti che Sony sia stata convinta dai risultati iniziali del team che, dopo aver mostrato un prototipo dello sparatutto, ha avuto modo di assicurarsi un budget doppio rispetto a quanto previsto. Inoltre, il team è cresciuto in modo vertiginoso negli anni, passando da 35 persone a 100. Parliamo in pratica del triplo, un evento che di per sé è già una piccola sfida di gestione e spesso crea problemi durante lo sviluppo.