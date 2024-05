Helldivers 2: Valve conferma che la rimozione del gioco da Steam è opera di Sony

Come probabilmente saprete, la versione PC di Helldivers 2 è stata rimossa dalla vendita su Steam in svariati Paesi, precisamente in quelli dove non è disponibile il PSN. I giocatori non sono stati affatto felici della questione e si sono domandati se la scelta fosse stata di Sony o di Valve. Ora, dei portavoce di Steam hanno confermato che la rimozione è totalmente una scelta dell'editore, Sony. Valve non ha preso alcuna decisione in tal senso.

Queste dichiarazioni dovrebbero mettere fine ai dubbi dei giocatori, ma chiaramente non metteranno fine al malcontento di tutti quei giocatori che non possono più acquistare e giocare a Helldivers 2 in nazioni nelle quali non è presente il supporto al PlayStation Network.