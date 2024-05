Helldivers 2: il CEO di Arrowhead suggerisce il ritorno di una fazione del primo gioco

Helldivers 2 ha passato un brutto periodo ultimamente ma ora si guarda avanti e ai prossimi contenuti che potrebbero essere in arrivo nel videogioco sparattutto. Proprio a questo riguardo, l'amministratore delegato di Arrowhead Studios, Johan Pilestedt, ha lasciato intendere che un'altra specie aliena, o potenzialmente un'intera fazione nemica, è in agguato dietro le quinte in Helldivers 2.

L'informazione arriva in risposta ad alcuni giocatori online che chiedevano l'inserimento di varie collaborazioni all'interno dello sparatutto online, come ad esempio un potenziale crossover con Predator. A quel punto, il boss di Helldivers 2 ha risposto in modo provocatorio: "Immaginate se nell'universo di Helldivers ci fosse una specie aliena simile a Predator, esiliata dalla galassia, che pianifica la vendetta".

Un altro utente ha poi scritto: "Il CEO sta condividendo indizi sulla prossima fazione?!?!?". Al che Pilested ha risposto: "Non lo farei mai!", ovviamente in modo ironico visto che spessissimo tramite Twitter suggerisce cosa potrebbe essere in arrivo su Helldivers 2.