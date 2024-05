Zelda: Breath of the Wild, una conversione per Nintendo Switch 2 suggerita da un leaker

Secondo quanto segnalato da un noto leaker di SEGA e Atlus, Midori, Nintendo avrebbe in produzione un progetto noto con il nome in codice di "U-King-O". Potrebbe essere una conversione per Switch 2 (nome non ufficiale della prossima piattaforma della grande N) di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Il motivo dietro questa ipotesi è visibile nella coppia di tweet che trovate qui sotto. L'utente Skipp93653 spiega che U-King è il nome in codice usato per The Legend of Zelda Breath of the Wild. La versione Nintendo Switch del gioco è però catalogata internamente come U-King-S. "-S" viene usato da Nintendo per indicare le conversioni per Switch, ma "-O" non è mai stato usato prima: la conclusione quindi è che sia un riferimento alla prossima console.

Skipp93653 fa l'esempio di Captain Toad, in un altro tweet, spiegando che la versione Wii U del gioco era nota come Kinopio, mentre la versione Switch era Kinopio-S e la versione 3DS era Kinopio-C ("-C" è sempre usato per la versione 3DS di una conversione).