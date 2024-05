The Legend of Zelda Tears of the Kingdom compie un anno: Nintendo celebra con un artwork

Nel complesso è un bellissimo artwork che in modo semplice riesce a descrivere appieno l'esperienza di giocare a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Lo sfondo ci mostra il cielo luminoso, giallo per il sole che lo inonda, mentre verso il basso vediamo il blu dell'acqua e alcune montagne. Possiamo anche notare che, tra le nuvole, si tagliano una serie di isole celesti, una delle nuove ambientazioni di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom .

Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di The Legend of Zelda giapponese ha pubblicato una immagine nella quale possiamo vedere Link che dall'alto afferra Zelda, mentre cadono dal cielo. Link ha una veste semplice, solo degli stracci e qualche cintura di pelle, mentre Zelda indossa il propri o costume antico, con i capelli corti e varie decorazioni.

Si spegne la prima candelina di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom . L'esclusiva Nintendo Switch è stata pubblicata il 12 maggio 2023. Ovviamente Nintendo lo sa bene e ha quindi deciso di celebrare il compleanno dell'amato gioco con un nuovo artwork pubblicato sui social.

Cos'è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Se siete nuovi al mondo Nintendo o direttamente al mondo videoludico, vi ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un gioco d'azione e avventura a mondo aperto. Si tratta del seguito di Breath of the Wild e ci rimette nei panni di Link, l'eroe della saga. Dopo aver vinto contro Calamità Ganon nel primo gioco, Link e Zelda vanno alla scoperta di un'oscurità ancora più grande e Hyrule (il mondo dove è ambientato il gioco) viene spezzato.

Oltre alla mappa a cielo aperto, è ora presente anche un mondo sotterraneo da esplorare così come una serie di isole volanti piene di segreti e ricompense da ottenere. Zelda è inoltre scomparsa e dovremo capire dove si trova nel mentre ritroviamo i vecchi alleati e ne incontriamo di nuovi. Link dovrà combattere, risolvere enigmi e sfruttare nuovi poteri per creare armi combinate e per realizzare mezzi di trasporto.