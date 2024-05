LEGO Horizon: un trailer è 'pronto per la pubblicazione', forse al PS Showcase dice un leaker

Come vi abbiamo segnalato ieri, un leaker ha indicato che Sony e LEGO stanno collaborando su un qualche tipo di progetto legato a una famosa saga di PlayStation. Il primo leak non indicava in modo chiaro di cosa si parlasse, ma ora sembrerebbe proprio che si tratta di Horizon, la serie di Zero Dawn, Forbidden West e Call of the Mountain.

L'informazione proviene da Tom Henderson, un leaker noto e affidabile che da anni condivide informazioni corrette. Dopo un primo tweet dove ha scritto "un annuncio è all'orizzonte" (Horizon, in inglese), ha continuato con un secondo tweet ancora più chiaro e diretto.

Henderson ha scritto: "Non sono un grande fan delle stronzate in stile 'io so qualcosa e tu non lo sai' del tipico insider obbligatoriamente vago. Ma da ciò che ho sentito c'è un trailer di LEGO Horizon che è pronto per la pubblicazione. Inoltre questo suggerisce che i rumor di uno Showcase a breve sono accurati".