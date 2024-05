Un nuovo film realizzato dalle intelligenze artificiali è in arrivo questa estate ed è... strano

Quest'estate sarà lanciato un nuovo film realizzato usando le intelligenze artificiali, chiamato Next Stop Paris, di cui è stato mostrato il primo trailer. Le reazioni sono state di puro sconcerto. A essere buoni può essere considerato semplicemente strano, ma le genti della rete non sono state gentili come noi nel commentarlo.

Come potete vedere, il filmato appare completamente innaturale e nei commenti stanno fioccando insulti di ogni sorta. Ovverosia, stavano, perché sono stati bloccati. Next Stop Paris di suo appare essere una classica commedia romantica, ambientata nella città della Tour Eiffel. Impossibile non notare come tutto appaia artefatto, con i personaggi che hanno dei glitch visivi, sono animati innaturalmente e hanno in alcuni casi problemi di luci e proporzioni. Molti hanno notato anche i dialoghi non proprio profondissimi, doppiati in modo piatto e sciatto.

Certo, va detto che è un po' riduttivo osservare questi dettagli e non notare i mostruosi passi avanti fatti dall'intelligenza artificiale nella realizzazione di film veri e propri. Non è detto che si traducano in qualcosa di degno, quantomeno nel breve periodo, ma sono sicuramente interessanti da osservare dal punto di vista tecnologico.