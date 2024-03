Air Head di shy kids è il primo cortometraggio creato con Sora, l'intelligenza artificiale di OpenAI

Le intelligenze artificiali generative continuano a essere al centro del dibattito pubblico, tra chi le vede come un semplice strumento e chi le vede come un enorme furto di proprietà intellettuale ai danni di artisti e scrittori. Detto questo, negli scorsi giorni è stato pubblicato Air Head, il primo cortometraggio realizzato utilizzando Sora, la nuova IA di OpenAI dedita alla creazione di video. A cimentarsi nei prompt è stato il gruppo shy Kids. Guardiamolo:

Come potete vedere, il filmato segue le vicende di un uomo con un palloncino al posto della testa, di cui viene raccontata la vita. Naturalmente non è perfetto e, guardando bene, si vedono molti errori, soprattutto nei fondali. Comunque sia è un risultato impressionante, considerando come è stato realizzato, per quanto straniante in alcuni momenti.