Fallout 4: ecco le mod della serie TV di Amazon Prime Video

Ammettiamolo, nonostante il successo la serie TV di Fallout ha una grande mancanza: non ha videogiochi dedicati. Bethesda non ha pensato nemmeno a realizzare un qualche DLC per i capitoli della serie preesistenti, tanto per dare subito qualcosa in pasto ai giocatori desiderosi di rivivere le gesta di Lucy, Maximus e del ghoul in forma interattiva. Poco male, perché ci stanno pensando i modder a colmare la mancanza, producendo nuovi contenuti a getto continuo, alcuni dei quali davvero interessanti. Noi ci concentreremo in particolare sulle mod per Fallout 4, le più numerose e diffuse, ma sappiate che ce ne sono anche per gli altri Fallout, in particolare Fallout 3 e Fallout: New Vegas. Nemmeno a dirlo, si parla del gioco su PC, lì dove le mod prosperano maggiormente. Per una questione di comodità, abbiamo selezionato solo le mod presenti su Nexus Mods, il sito più pratico da utilizzare e in cui cercare i file, nonché il più ricco in assoluto per la serie, fornendovi tutti i link del caso. È anche quello che offre maggiore supporto generale, con tanto di software dedicato al download e all'organizzazione dei file extra, chiamato Vortex, che vi renderà la vita davvero facile. Naturalmente, trattandosi di modifiche ai file di gioco, vi raccomandiamo di installare le mod con la coscienza che se qualcosa va storto, vi dovrete prodigare da soli per tornare indietro e ripristinare l'installazione originale. In linea generale, per installare le mod vi consigliamo di leggere le istruzioni fornite dai modder stessi. Chiarite le questioni principali, passiamo oltre ed ecco a voi le mod per Fallout 4 della serie TV di Amazon Prime Video.

Le mod di Lucy Lucy è il personaggio che più di tutti ha attirato l'attenzione dei modder Naturalmente la maggior parte delle attenzioni dei modder è stata riservata a Lucy, la protagonista assoluta della serie, nonché personaggio azzeccatissimo interpretato dall'attrice Ella Purnell. Il suo matrimonio non proprio riuscito, la sua traumatica uscita dal Vault 33 e la sua frase ricorrente diventata subito la sua firma, quell'okey-dokey (forma cordiale e simpatica per dire "va bene") che racconta molto del personaggio e di come è stato caratterizzato, hanno fatto breccia nell'immaginario collettivo... immaginario collettivo che, naturalmente, ha risposto. Probabilmente la mod di Lucy più amata in assoluto è "Vault Girl Recreations - Lucy MacLean from the Fallout TV Show" di VaultGirl2077, che introduce un preset in fase di creazione del personaggio per farlo somigliare alla Purnell. Si tratta di una mod molto semplice (del resto dal lancio della serie TV sono passate pochissime settimane, quindi i modder hanno fatto quello che hanno potuto), ma davvero riuscita, tanto da essere stata condivisa dall'account ufficiale della serie e da Ella Purnell stessa. Per funzionare richiede l'installazione di altre due mod: LooksMenu, che aggiunge delle opzioni in fase di creazione del personaggio, e Ponytail Hairstyles by Azar v3.0, che aggiunge alcune pettinature. Considerate che ci sono anche molte altre mod che introducono il modello di Lucy, come "Lovely Lucy MacLean" di elvici o "LooksMenu Preset - Lucy MacLean" di roru, ma la prima che abbiamo riportato ci sembra essere la migliore in assoluto, nonché quella meglio supportata. Lo zaino di Lucy Detto questo, ora che avete la vostra Lucy in gioco potete dotarla di diversi accessori per completarla. Intanto potete darle uno zaino (quasi) identico a quello della serie TV scaricando la mod Lucy's Vault-Tec Backpack di QwibQwib. Dopo l'installazione, lo troverete nell'edificio a forma di baccello blu subito fuori dal Vault 111. Aggiunge un +25 al peso trasportabile e può essere migliorato al banco di lavoro delle corazze. Se volete che sullo zaino appaia il numero 33 invece del 111, scaricate la mod "Lucy's Backpack Vault 33 Retex" di ModishNouns, che cambia alcune texture della mod di QwibQwib (naturalmente dovete installare entrambe). E il Pip-Boy? Quello della serie TV è molto simile ai modelli visti nei videogiochi, ma ha anche alcune differenze estetiche peculiari. Quindi scaricate "Fallout TV Show Pip-Boy" di ribe1in per avere una versione più in linea con quella vista in televisione. Si tratta essenzialmente di texture modificate. Da notare che le funzioni rimangono esattamente le stesse del Pip-Boy originale. Ora avete Lucy, avete il suo zaino e avete il suo Pip-Boy, ma manca la sua pistola tranquillante. Non si può vivere senza, quindi scaricate la mod Select Blaster di neeher per averne una replica fedele, con cui addormentare i nemici. Volendo potete usarla anche come un normale blaster, che nel mondo di Fallout avere troppe accortezze per gli altri, soprattutto se sono grossi e radioattivi, potrebbe esservi fatale. Dopo l'installazione della mod troverete l'arma dentro il Vault 114, nell'ufficio del sovrintendente. Raccoglietela per poterla creare nei banchi da lavoro e personalizzarla come volete. La tuta di Lucy La pistola non basta ancora. Manca qualcosa, ma cosa? Chiaro! Che ne dite di farle indossare una tuta del Vault 33? Come? Ma scaricando la mod "Lucy's Simple Vault 33 Suit" di Chris Rubino. Installatela e il gioco è fatto. Ancora alcuni dettagli e avrete fatto il pieno di Lucy in Fallout 4. Ad esempio potete scaricare la mod "Lucy okey dokey Icons" di BlackBar0n per sostituire le icone del gioco con altre a tema con la ragazza, mentre con la mod "Lucy MacLean Sound Effect Replacer" sostituirete gli effetti sonori con quelli tratti dalla serie TV, "Okie Dokie" compreso. Ora dovreste essere davvero pronti.

Le mod della Confraternita d'acciaio e Maximus Ora c'è anche un po' di Maximus in Fallout 4 Ora abbiamo la nostra Lucy virtuale pronta per affrontare le sfide di Fallout 4, ma vogliamo di più. Ad esempio possiamo introdurre alcuni oggetti e soggetti della Confraternita d'acciaio visti nella serie TV. Iniziamo preparando i personaggi a indossare le armature atomiche con la mod "Maximus' Brotherhood of Steel Knight Under Armor Replacer" di UFR, che semplicemente aggiunge la tuta da cavaliere di Maximus all'equipaggiamento, sostituendo quella standard. L'autore della mod ha voluto sottolineare che tutte le texture sono realizzate a mano. Aspettate però, perché ci siamo dimenticati di un dettaglio: Maximus. Volete averlo come personaggio nel gioco? Allora installate la mod "Maximus from Fallout Series" di Chibako ed ecco qui il vostro cavaliere senza macchia e senza paura... non proprio, ma non sottilizziamo. Volendo c'è anche la versione di VaultGirl2077, chiamata "Vault Girl Recreations - Maximus from the Fallout TV Show". Come avrete intuito, è una modder attivissima nel trasportare la serie TV nel gioco. In questo caso si tratta di un preset di LooksMenu, quindi installate anche questa mod. Maximus genererà il caos anche in Fallout 4? Ora abbiamo il personaggio, quindi perché non dotarlo anche della sua armatura atomica? Niente di più facile con la mod "Power Armor Machine (Fallout TV series)" di batuace che permette alle armature di volare usando i pugni e altre parti dell'armatura. Inoltre, è possibile spazzare via i nemici anche solo con i pugni, pur senza impugnare armi, visto che i danni dei colpi a mani nude sono stati aumentati considerevolmente. Inoltre i salti sono stati resi più alti, è stato aumentato il peso trasportabile ed è stata aggiunta una protezione dal contagio del Vault 81. Anche i dettagli possono fare la differenza, come il colore delle decalcomanie Abbiamo tutto per essere i cavalieri perfetti, ora? No, mancano un paio di dettagli, ma possiamo rimediare installando le mod "Power Armor Voice Changer (Fallout TV Show-like)" di An4r3w e "Fallout TV Show - Matching Red BoS Power Armor Decals" di fishnipples129 or Dane. La prima modifica la voce del giocatore mentre si trova dentro un'armatura atomica. La seconda colora le decalcomanie delle armature di un rosso più acceso ed evidente. Ora dovreste essere soddisfatti.