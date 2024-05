One Piece: il cosplay di Nico Robin di amunete mette in mostra uno dei migliori costumi

One Piece è un successo in ogni formato e lo scorso anno ha attirato nuovi appassionati che non hanno la forza di rimettersi in pari con manga o anime e hanno preferito quindi iniziare con la serie TV di Netflix. Ovviamente quello che abbiamo visto nella prima stagione è solo un frammento di quanto ha in serbo per noi la saga, sia in termini di luoghi, eventi e poteri che saranno messi in mostra, sia per il numero di personaggi che effettivamente incontreremo. Il mondo del cosplay è un altro modo per scoprire tali personaggi e ora amunete_cosplay ci permette di incontrare Nico Robin nel suo cosplay.

amunete_cosplay ci propone Nico Robin in uno dei suoi molti costumi. I personaggi della saga infatti cambiano aspetto nel corso della storia e indossano diversi abiti di fase in fase. In questo caso amunete_cosplay ha optato per una versione più western di Nico Robin. Ricordiamo che il personaggio è in grado di creare parti del proprio corpo a distanza, il che risulta utile in varie situazioni. Negli scatti fotografici, però, amunete_cosplay non ha tentato di ricreare il potere del personaggio e si è focalizzata solo sulla qualità del cosplay.

Se siete fan di One Piece, allora dovreste vedere il cosplay di Nico Robin di purai.prih è come la vorremmo nella serie TV. Ecco poi anche il cosplay di Nami di cahwho è semplice ma efficace quanto deve. Chiudiamo con il cosplay di Nami di demonpresident è perfetto fino all'ultimo dettaglio.