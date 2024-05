Master Sword, questa replica a dimensioni originali della spada di Zelda appare eccezionale

La Master Sword di Proplica avrà un prezzo di 22.000 yen (circa 140€, ma se la volete acquistare d'importazione dovete considerare anche le tasse doganali e le maggiori spese di spedizione), come scritto sulla sua pagina ufficiale , e sarà disponibile a partire dal prossimo settembre, in data da destinarsi, almeno in Giappone. Parlando di dimensioni, sarà lunga 105 cm. Insieme alla spada sarà fornito un fodero, realizzato con materiali di alta qualità. Insomma, i cespugli del vostro giardino possono già iniziare a tremare o fornire le rupie di loro spontanea volontà. Si scherza, naturalmente.

Annunciata lo scorso anno, la replica della Master Sword della serie Zelda di Nintendo sta effettivamente per arrivare sul mercato. Realizzata dalla compagnia Proplica sotto licenza ufficiale, appare essere davvero eccezionale per fattura e caratteristiche, almeno stando ai dettagli ufficiali forniti dal produttore.

La Master Sword nel fodero

La Master Sword sfoderata

Sul sito di Bandai Spirits è stato anche pubblicato un post relativo ad alcune delle caratteristiche della spada, compresa la descrizione dei suoni e degli effetti sonori inclusi, richiamabili tramite dei pulsanti posti sull'elsa (due frontali e uno posteriose). La spada vibrerà anche, per la gioia di tutti quelli che brandendola vorranno sentirsi protagonisti di un videogioco. L'esperienza garantita sarà davvero impareggiabile, quantomeno dal punto di vista della percezione dei fan.

Considerate che la spada include anche otto celebri brani della serie Zelda, tratti da diversi capitoli, compresi i più recenti Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Naturalmente non mancano i classici, come il primissimo capitolo per NES o A Link to the Past per Super Nintendo.

Per la gioia di quelli che amano mostrare i loro oggetti nerd agli amici, la Master Sword sarà fornita anche di uno stand da mostra, sul quale potrà essere disposta in due modi: sfoderata o dentro il fodero. In fondo sarà questa la sua destinazione d'uso principale. A meno che un vostro conoscente non si chiami Ganondorf.

Per chi non la conoscesse, la Master Sword è la spada più iconica della serie The Legend of Zelda di Nintendo. È sostanzialmente l'arma suprema per sconfiggere il male nel regno di Hyrule, che il protagonista Link acquisisce nel corso delle sue avventure.