Apple starebbe per concludere un affare con OpenAI per integrare ChatGPT nei suoi apparecchi

Stando a un articolo di Fortune, Apple starebbe per chiudere un'importante accordo con OpenAI per portare le sue tecnologie su iPhone, in particolare ChatGPT, come parte dello sforzo della compagnia per diffondere maggiormente le intelligenze artificiali sui suoi apparecchi.

Le due compagnie starebbero definendo i dettagli per quello che potrebbe essere un affare epocale, capace di diffondere ancora di più chatbot e affini. Nel caso in cui vada in porto, Apple potrebbe integrare le funzionalità di ChatGPT di OpenAI in iOS 18, la nuova versione del sistema operativo mobile della casa di Cupertino.

Per adesso non ci sono conferme della notizia, ma Fortune garantisce l'affidabilità delle sue fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime. Stando a quanto riportato, Apple sarebbe in discussione anche con Alphabet, la compagnia proprietaria di Google, per l'uso di Gemini, il suo chatbot. Per ora pero non ci sarebbe alcun accordo.