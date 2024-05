GTA 6: potete già giocare con la protagonista Lucia, ma in GTA: San Andreas

Vista la situazione, alcuni modder si sono messi in moto e hanno iniziato a inserire contenuti dell'attesissimo gioco in altri capitoli della serie. Ad esempio il modder SERGIO_VAN_DYK ha realizzato una mod che consente di giocare con Lucia , la protagonsita di GTA 6, in GTA: San Andreas .

Che GTA 6 sia il gioco più atteso di sempre non dovrebbe essere un fatto in discussione, vista la reazione al trailer di presentazione e la sensazione destata da ogni minimo movimento fatto da Rockstar Games . Purtroppo c'è ancora da aspettare molto per giocarci, visto che si parla di un'uscita nel 2025, con alcuni che pensano possa arrivare addirittura nel 2026.

La mod

Lucia per le strade di San Andreas

La mod si chiama "Lucia GTA VI" ed è semplicemente un modello 3D con texture custom aggiungibile a San Andreas. La descrizione della mod è davvero molto breve e ci dice soltanto che modello e alle texture hanno lavorato Van Dyk e Alan4774, con quest'ultimo che si è occupato anche della conversione.

Naturalmente, trattandosi di una mod, installatela solo se sapete cosa state facendo. Non dovrebbe essere particolarmente dannosa o pericolosa, ma non si sa mai.

Come potete vedere, i modder hanno fatto il massimo per rendere Lucia all'interno del vecchio gioco. Considerando che la mod è disponibile da un po', è probabile che si siano basati sul materiale trafugato di GTA 6 per realizzarla. La produzione dei fan relativa alla serie GTA è davvero vasta, quindi è abbastanza normale che avvengano questi scambi.

Per il resto vi ricordiamo che GTA 6 è in sviluppo per Xbox Series X/S e PS5. La versione PC uscirà in un secondo momento, come tradizione per tutti i titoli di Rockstar Games. Attualmente la comunità è in attesa di sapere quando sarà pubblicato il secondo trailer o quando Rockstar mostrerà delle altre immagini del gioco.