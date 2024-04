GTA 6: trailer riprende il trono da Discord per il maggior numero di visualizzazioni in 24 ore

Il trailer di GTA 6 è tornato in possesso del record di video più visto nelle prime 24 ore dalla pubblicazione su YouTube, dopo che Discord sembrava averlo battuto con il video pesce d'aprile "Discord Loot Boxes are here", di cui nessuno aveva previsto che avrebbe fatto centinaia di milioni di visualizzazioni nel giro di poche ore, superando il miliardo in meno di un giorno.

Comunque sia, Discord ha tenuto la prima posizione soltanto per qualche giorno, e l'ha persa dopo che si è scoperto che l'esplosione di contatti era dovuta a un bot per le visualizzazioni. Nei giorni successivi, Discord ha mantenuto un tono leggero su X, pubblicando un breve ma delicato "oops" prima di rispondere con delle battute, chiedendosi ad esempio se avesse fatto una sciocchezza o se una frase come "whoopsie doopsie" sarebbe bastata per risolvere la situazione.

Il pesce d'aprile in realtà è stato strutturato molto bene, visto che effettivamente gli utenti Discord possono aprire casse premio fino a lunedì cercando di raccogliere nove ricompense, che fruttano un badge clown.

Un utente ha anche spiegato come si sono raggiunte tante visualizzazioni: "Discord è riuscita a creare un bot funzionante per far crescere le visualizzazioni su YouTube nel 2024 riproducendo in loop il trailer dell'annuncio delle casse premi in sottofondo al toast dell'applicazione."

La spiegazione

A quanto pare si è trattata di una situazione involontaria, come sottolineato anche dal post di uno sviluppatore di Discord che non aveva capito cosa stesse accadendo.

La nuova conta della visualizzazioni è molto più bassa della precedente. Attualmente il video pesce d'aprile di Discord risulta visto 2.937.495 milioni di volte ed è molto lontano dai 93 milioni di visualizzazioni fatti in 24 ore dal trailer di GTA 6.