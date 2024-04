Palia: studio licenzia il 35% del personale pochi mesi dopo il lancio della beta

Singularity 6, lo studio di sviluppo di Palia , ha confermato a IGN.com il licenziamento del 35% della sua forza lavoro , dopo pochi mesi dal lancio della beta del gioco. Voci sui licenziamenti erano emerse giovedì, con gli ex dipendenti che ne avevano parlato nei loro post sui social network. Tra i licenziati verificati un environmental artist, un engineer e altri sviluppatori.

Scarsi risultati

Palia non pare stia andando benissimo

Nella sua nota ufficiale, Singularity 6 parla di una decisione presa per consegnare il gameplay di maggior qualità, garantendo la stabilità sul lungo periodo. I licenziamenti sarebbero stati valutati dopo il lancio di Palia su Steam. Naturalmente lo studio è impegnato a supportare i licenziati aiutandoli a trovare un nuovo posto di lavoro.

"Questa decisione non è stata presa alla leggera", possiamo leggere nel testo, "e arriva dopo attente valutazione sui nostri bisogni di sviluppo e gestione degli affari per supportare Palia e la sua comunità."

Per il resto è stato confermato l'impegno verso il gioco, che per chi non lo conoscesse è un "massively multiplayer community sim" free-to-play, disponibile dallo scorso ottobre su PC e da dicembre su Nintendo Switch.

Purtroppo i numeri iniziali non sembrano essere stati eccezionali, visto che ha avuto un picco massimo di 12.000 giocatori e che le recensioni degli utenti su Steam non sono particolarmente positive.

Singularity 6 è solo uno dei tanti studi che hanno avuto dei licenziamenti in questa drammatica prima parte dell'anno. Recentemente Gearbox ha confermato di aver licenziato personale dopo l'acquisizione da parte di Take-Two, mentre Sony ha chiuso l'intero London Studio.