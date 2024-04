Sea of Thieves sarà giocabile su PlayStation Portal, ma non ci sono piani per il supporto di PS VR2

Il 30 aprile i possessori di PS5 potranno giocare a Sea of Thieves di Rare, finora rimasto esclusivo per Xbox e PC. Leggendo le FAQ ufficiali della nuova versione, pubblicate dallo studio di sviluppo, abbiamo appreso che sarà giocabile da subito usando PlayStation Portal , periferica che consente di giocare ai titoli PlayStation in mobilità tramite rete wireless, ma che non è previsto alcun supporto per il visore PS VR2 .

Portal sì, PS VR2 no

Avventure piratesche anche su PS5

Rare ha scritto di aver testato Sea of Thieves su PlayStation Portal, confermando la possibilità di giocarci, mentre per quel che riguarda PS VR2, si può leggere che non ci sono piani per supportarlo. Del resto il secondo visore VR di Sony non ha certo prodotto vendite brillanti e nemmeno PlayStation lo sta supportando con grande convinzione, quindi è normale che Rare e Microsoft non vogliano invertici sopra perdendoci dei soldi.

Va detto inoltre che in anni di presenza su PC, Rare non ha mai supportato i visori VR più diffusi, pure negli anni in cui facevano ancora qualche numero. Quindi perché farlo ora?

Per il resto vi ricordiamo che Sea of Thieves uscirà su PS5 il 30 aprile, dopo una closed beta che si terrà il 12 aprile. Attualmente potete già giocarci su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.