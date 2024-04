Sea of Thieves: annunciata la data della closed beta su PS5

Con il lancio di Sea of Thieves su PS5 sempre più vicino, gli sviluppatori di Rare hanno annunciato la data di inizio della closed beta su questa piattaforma, in programma per venerdì 12 aprile e riservata agli acquirenti della Deluxe e Premium Edition del gioco.

Coloro che vi prenderanno parte non potranno sbloccare trofei durante la prova, ma in compenso potranno iniziare a guadagnare punti Reputazione, così come le ricompense estetiche in palio con la Stagione 11. Questi elementi infatti verranno conservati e trasferiti nel gioco finale, con in aggiunta 10 livelli di Reputazione extra per la Stagione 12, che aprirà i battenti in concomitanza con il lancio della versione PS5 del gioco, ovvero il 30 aprile 2024.

Inoltre, ieri Rare ha pubblicato un nuovo trailer della versione PS5 di Sea of Thieves e svelato dettagli su modalità grafiche, cross-play e online.