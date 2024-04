Dune 3 è stato confermato ufficialmente da Legendary

È ufficiale: Dune 3 è in fase di sviluppo. La notizia arriva da Variety, che ha confermato tramite la casa di produzione Legendary che il terzo film è in fase di sviluppo con il regista Denis Villeneuve.

Dune: Parte Due si è rivelato un enorme successo fino ad ora, superando la soglia dei 600 milioni di dollari al botteghino e superando il totale del primo film. Non crediamo propria sia una sorpresa per nessuno che il terzo film abbia ricevuto il via libera.

"C'è assolutamente il desiderio di avere un terzo film, ma non voglio affrettare i tempi", ha dichiarato recentemente Villenueve. "Il pericolo a Hollywood è che la gente si ecciti e pensi solo alle date di pubblicazione, non alla qualità".

Il regista ha anche detto che il terzo sarà probabilmente il suo ultimo film del franchise.