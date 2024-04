Relic Entertainment: l'ex studio di Sega ha licenziato 41 persone

Dopo la separazione da Sega, Relic Entertainment, lo studio autore di Company of Heroes e co-sviluppatore di Age of Empires 4, ha annunciato dei nuovi tagli al personale, che a quanto pare impatteranno su almeno 41 persone all'interno della compagnia.

La conferma è arrivata da un comunicato diramato dall'azienda su LinkedIn, in cui afferma che la "decisione non è stato facile" ed "è stata fatta esclusivamente con l'obiettivo di fornire a Relic le migliori probabilità di sopravvivenza in un settore sempre più volatile".

A maggio dello scorso anno la compagnia aveva licenziato 121 dipendenti, mentre dalle parole del producer Robyn Smale in un post separato, apprendiamo che quelli appena annunciati coinvolgeranno 41 posti di lavoro.